Здравствуйте, дорогие фрилансеры. На выходе должно получится два сайта для компании, работающие на WordPress. Разделы на сайте типичные: О компании Услуги Контакты Новости ...
Сделать копию сайта на Joomla
Необходимо сделать сайт в точности как этот http://mb-zapad.ru
либо найти из какого шаблона он сделан
указывайте срок и стоимость работ
в личку не писать
Заявки фрилансеров
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