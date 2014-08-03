Сайт обмена электронных валют

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок176 просмотров

Ищу человека (команду) для разработки и создания сайта обмена электронных валют. Домен куплен.

11 лет назад
ikirill
Кирилл 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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