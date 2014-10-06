Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен54 заявки542 просмотра

Бриф на сайт во вложении. Системами управления сайтом не владею, желательно объяснить ключевые моменты. Основные что необходимо менять (ежемесячно) - акции на сайте, пополнение фото работ. В остальном сайт неизменен.

3 этапа:

- дизайн (40%)

- верстка (40%)

- размещение на хостинге (20%)

готов сделать предоплату.

11 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$250
6 дней
Дизайном доволен, получил то что хотел. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Хорошо поработали, терпение у Дмитрия хорошее) Спасибо за работу, жду еще проекты)

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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