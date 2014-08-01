Разработка сайта клуба по интересам

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки161 просмотр

Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по email. Интеграция с соцсетями, .т.к. основная работа с сообществом идет через соцсети.

Основной упор на дизайн, юзабилити и удобство пользователей.

Обязательно указание на выполненные проекты.

Срок: до 4 недель.

За все 30 000 рублей.

PS Нужна качественная работа. Если не уверены в своем опыте и силах, не нужно тратить свое и мое время.

Если все пройдет успешно возможны еще 2 заказа.

WordPress
11 лет назад
jece
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров