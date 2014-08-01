Проблема с сайтом: http://seduce-her-tonight.ru, необходимо помочь восстановить работу сайта. Админка не доступна, проблема с одним из плагинов. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Ваш скайп
Разработка сайта клуба по интересам
Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по email. Интеграция с соцсетями, .т.к. основная работа с сообществом идет через соцсети.
Основной упор на дизайн, юзабилити и удобство пользователей.
Обязательно указание на выполненные проекты.
Срок: до 4 недель.
За все 30 000 рублей.
PS Нужна качественная работа. Если не уверены в своем опыте и силах, не нужно тратить свое и мое время.
Если все пройдет успешно возможны еще 2 заказа.
Заявки фрилансеров
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