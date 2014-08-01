Разработка сайта клуба по интересам

Только Wordpress. Домен есть, хостинг есть. Нужен сдержанный, но стильный современный дизайн. По своей сути сайт информационный. Нужно сделать на сайте сбор анкет участников клуба и сбор данных для рассылки. Нужна удобная схема рассылки по email. Интеграция с соцсетями, .т.к. основная работа с сообществом идет через соцсети.

Основной упор на дизайн, юзабилити и удобство пользователей.

Обязательно указание на выполненные проекты.

Срок: до 4 недель.

За все 30 000 рублей.

PS Нужна качественная работа. Если не уверены в своем опыте и силах, не нужно тратить свое и мое время.

Если все пройдет успешно возможны еще 2 заказа.