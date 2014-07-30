Ищем исполнителей, готовых за разумную цену делать шаблонные сайты - сателлиты на CMS: DLE, Wordpress, Joomla, Drupal, MODx. Требуется подобрать шаблон, установить его, сделать работающее меню и наполнить полученный шаблонный сайт-сателлит 500 ...
Создание сайта с каталогом товаров на Joomla
Необходимо создать сайт с каталогом товаров на Joomla. В перспективе должна быть возможность доработки до интернет-магазина. Есть техзадание.
На сайте будет:
-Слайдер на главной странице
-Каталог товаров с ценами – 70 товаров.
-Галерея фотографий – 26 шт.
-Галерея видеороликов – 6-8 роликов
-Форма обратной связи
-Расположение на карте
-4 Кнопки социальных сетей
-Поиск по сайту
-Карта сайта
Есть образец навигации и дизайна, сделанный на wix: http://gost-studio.wix.com/smile2
Нужно сделать дизайн на основании образца. В идеале должно получиться лучше, чем в образце. Желательно сделать более интересное оформление текста, добавить что-нибудь от себя типа винтажного шрифта, какие-нибудь элементы для украшения.
Проект разбит на два этапа:
• Первый этап - Верстка навигации и дизайна сайта.
Нужно создать сайт, возможно на основе шаблона, и реализовать на нем основные элементы дизайна и навигации. Главную страницу, страницу с обзором брендов, страницу с каталогом одной категории товаров, страницу «пресса о нас» и «контакты». Добавить 2 категории товаров и в каждую по 2-3 товара. Опубликовать сайт для просмотра и обсуждения.
Срок выполнения 3 дня.
• Второй этап – Наполнение сайта товарами и текстами.
Товары с описаниями переносятся с указанных сайтов производителей продукции. Тексты двух публикаций есть в электронном виде. Всего 30 страниц, плюс 70 товаров в каталоге, разделенных на 6 категорий.
Срок выполнения – 4 дня.
Также нужно сделать слайдер из 6 фотографий. Фотографии нужно обработать, добавить эффект анимации «звездочка» на зубы, наложить на каждую фотографию свой текст слогана. Желательно использовать в тексте винтажный шрифт или стилизацию шрифта. Фотографии со слоганом будут использованы на других страницах сайта.
Сроки сжатые, прошу обращаться только тех, кто свободен. Наличие опыта и портфолио обязательно.
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