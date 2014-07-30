Создание сайта с каталогом товаров на Joomla

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок209 просмотров

Необходимо создать сайт с каталогом товаров на Joomla. В перспективе должна быть возможность доработки до интернет-магазина. Есть техзадание.

На сайте будет:

-Слайдер на главной странице

-Каталог товаров с ценами – 70 товаров.

-Галерея фотографий – 26 шт.

-Галерея видеороликов – 6-8 роликов

-Форма обратной связи

-Расположение на карте

-4 Кнопки социальных сетей

-Поиск по сайту

-Карта сайта

Есть образец навигации и дизайна, сделанный на wix: http://gost-studio.wix.com/smile2

Нужно сделать дизайн на основании образца. В идеале должно получиться лучше, чем в образце. Желательно сделать более интересное оформление текста, добавить что-нибудь от себя типа винтажного шрифта, какие-нибудь элементы для украшения.

Проект разбит на два этапа:

• Первый этап - Верстка навигации и дизайна сайта.

Нужно создать сайт, возможно на основе шаблона, и реализовать на нем основные элементы дизайна и навигации. Главную страницу, страницу с обзором брендов, страницу с каталогом одной категории товаров, страницу «пресса о нас» и «контакты». Добавить 2 категории товаров и в каждую по 2-3 товара. Опубликовать сайт для просмотра и обсуждения.

Срок выполнения 3 дня.

• Второй этап – Наполнение сайта товарами и текстами.

Товары с описаниями переносятся с указанных сайтов производителей продукции. Тексты двух публикаций есть в электронном виде. Всего 30 страниц, плюс 70 товаров в каталоге, разделенных на 6 категорий.

Срок выполнения – 4 дня.

Также нужно сделать слайдер из 6 фотографий. Фотографии нужно обработать, добавить эффект анимации «звездочка» на зубы, наложить на каждую фотографию свой текст слогана. Желательно использовать в тексте винтажный шрифт или стилизацию шрифта. Фотографии со слоганом будут использованы на других страницах сайта.

Сроки сжатые, прошу обращаться только тех, кто свободен. Наличие опыта и портфолио обязательно.

JoomlaWix
11 лет назад
gost-studio
Александр 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$300
4 дня
В заявленные сроки 4 дня не уложился. Постоянно переносил сдачу проекта на завтра, в результате через неделю оказалось, что готов только слайдер и залит шаблон без контента. Я, как заказчик, оказался в затруднительной ситуации по срокам. Пришлось срочно искать другого исполнителя, который сделал все за два дня. Не рекомендую к сотрудничеству.
Подвел Александра, за что глубоко перед ним извиняюсь. Как заказчик это хороший и порядочный человек. Грамотная постановка задачи и оплата.

Заявки фрилансеров

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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