Нужно вот этот ужас http://5dcine.es/ превратить в современный сайт. Themeforest и CMS приветсвуются. Структура разделов остается. От вас тз на тексты и фотографии. Бюджет достаточно гибкий ...
Создать сайт под ключ
Дизайн псд, вёрстка, программная часть, натяжка, заливка, тестирование.
ТЗ прикладываю. СРОКИ ГОРЯТ
Шаблонный вариант не интересует! Макет должен быть современным, глянцевым, на высоком уровне!
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