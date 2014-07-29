Создать сайт под ключ

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Закрыт26 заявок294 просмотра

Дизайн псд, вёрстка, программная часть, натяжка, заливка, тестирование.

ТЗ прикладываю. СРОКИ ГОРЯТ

Шаблонный вариант не интересует! Макет должен быть современным, глянцевым, на высоком уровне!

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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