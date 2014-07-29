Создание сайта для оперативной типографии широкого профиля включающая в себя кроме изготовления обычной (типичной для типографии продукции) так и различной сувенирной продукции начиная от чехлов на телефоны и заканчивая печатью на текстиле.

Требуется : современный дизайн, cms, обратная связь с возможностью прикреплять макеты клиентов, калькулятор для расчета изготавливаемой продукции. Так же хотелось бы обсудить вопросы связанные с интернет-магазином.