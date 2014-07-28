Создать сайт

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Закрыт12 заявок318 просмотров

ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА ELOS.UA

Необходимо создать сайт по разработанному дизайну.

Сайт должен быть разработан на движке CMS WordPress.

Сайт должен иметь адаптивный дизайн. (Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD)

Пример результата:

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48599/

В случае необходимости шаблон можно купить.

Пример реализованного неадаптивного дизайна:

http://www.elos.dp.ua/elos-epilyaciya-dsdsl/

Поведение блока меню должно быть как в примере адаптивного шаблона – из горизонтального преобразуется в вертикальное.

Поведение элементов слайд-шоу при уменьшении окна.

1. Сначала остаются только надписи – пиктограммы исчезают.

2. Затем остаются только точки.

Поведение надписей слайд-шоу при уменьшении окна.

1. Сначала исчезает текст с описанием процедуры.

2. Затем исчезает текст заголовков слайдов.

Поведение блоков страниц при уменьшении окна. Например, «Наши преимущества». При достаточном уменьшении два правых блока должны расположиться под тремя верхними, причём в шахматном порядке – в промежутках верхних. При дальнейшем уменьшении – выстроиться вертикально.

Поведение блоков «Контакты» и «Нижнее меню» по аналогии с «Преимуществами».

За образец можно взять шаблон адаптивной вёрстки приведённый выше.

Редизайн

В исходном дизайне неудачно реализован блок контактов. Необходимо приемлемое решение.

Лэндинг

Необходим лэндинг-дизайн главной страницы со структурой после слайд-шоу:

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WordPress
11 лет назад
rangil
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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