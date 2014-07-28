Необходимо создать сайт-визитку на железнодорожную тематику "под ключ". Оплата после сдачи.
Создать сайт
ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА ELOS.UA
Необходимо создать сайт по разработанному дизайну.
Сайт должен быть разработан на движке CMS WordPress.
Сайт должен иметь адаптивный дизайн. (Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD)
Пример результата:
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_48599/
В случае необходимости шаблон можно купить.
Пример реализованного неадаптивного дизайна:
http://www.elos.dp.ua/elos-epilyaciya-dsdsl/
Поведение блока меню должно быть как в примере адаптивного шаблона – из горизонтального преобразуется в вертикальное.
Поведение элементов слайд-шоу при уменьшении окна.
1. Сначала остаются только надписи – пиктограммы исчезают.
2. Затем остаются только точки.
Поведение надписей слайд-шоу при уменьшении окна.
1. Сначала исчезает текст с описанием процедуры.
2. Затем исчезает текст заголовков слайдов.
Поведение блоков страниц при уменьшении окна. Например, «Наши преимущества». При достаточном уменьшении два правых блока должны расположиться под тремя верхними, причём в шахматном порядке – в промежутках верхних. При дальнейшем уменьшении – выстроиться вертикально.
Поведение блоков «Контакты» и «Нижнее меню» по аналогии с «Преимуществами».
За образец можно взять шаблон адаптивной вёрстки приведённый выше.
Редизайн
В исходном дизайне неудачно реализован блок контактов. Необходимо приемлемое решение.
Лэндинг
Необходим лэндинг-дизайн главной страницы со структурой после слайд-шоу:
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