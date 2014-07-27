Добрый день,

Необходимо создать сайт по поиску автомобильных запчастей по каталогам машин, т.е. по тем запчастям, которые продают магазины у нас в городе. В нашем городе есть магазины, которые продают запчасти. Но у них нет сайта, на компьютерах в магазинах стоит 1с программа или другая программа для учета запчастей на складе (все их программы имеют возможность выгрузки отчета, что у них есть сейчас на складе, сохранять отчет в excel).

В живую происходит так - Клиенты звонят по телефону и спрашивают о наличии запчасти определенной. Продавцы смотрят в программе и говорят о наличии и цене.

Мы хотим, чтобы клиент не звонил по телефону, а заходил на сайт, на сайте в поисковике (с помощью фильтров по категориям) искал нужную запчасть и ему выдавались магазины, где есть эта запчасть в наличии и с ценами. (т.е. как примерно реализовано в yandex market, все просто и понятно для обычного человека, который мало понимает в технических характеристиках машины (но яндекс ищет по всем интернет магазинам информацию, у нас на сайте поисковик ищет по базе загруженную информацию от магазинов, определенную запчасть).

Проблема в том, что в каждом магазине каждая запчасть может называться по разному, например амортизатор, а у кого то амортизаторы или на английском. Как их привязать к одной марке машины? (я так понимаю по определенному артикулу(парт номер детали), который имеет каждая запчасть?) Нужна будет база для подбора авто и аналогов запчастей я так понимаю используется база данных TECDOC.

Пользователь заходит на сайт, выбирает модель машины, нужную запчасть, а система (обращаясь к базе данных, которая будет пополняться постоянно файлами от магазинов) выдаст, где и в каком магазине она есть в наличии и стоимость.

Мы планируем, в компаниях, которые продают запчасти, получать от них отчет остатков и цен запчастей каждый день (например в excel формате) по почте, или на ftp сервер, или настроить в программе выгрузку на ftp, чтобы она сама посылала данные.

Так понимаю на сайте должна быть БД, в которой будет размещаться файлы с информацией, а сам поисковик обращается к этой БД. Поисковик сайта обращается к Базе Данных за информацией, также работают фильтры на сайте. Сайт построен на фильтрах, с запросами в БД.

Привязку осуществлять по номеру детали. То как и где она называется — не суть важно (важность именно в номере детали).

Подключить онлайн каталог в котором, клиент выбирает модель авто (прямо на картинке к примеру), выбирает нужный ему узел, и деталь, а система выдает номер запчасти и название, при клике на нее, он (пользователь) может увидеть цену (к примеру от и до) и где/в каком количестве она есть.

Дизайн сайта нужен простой, понятным простому народу, который не часто сидит в интернете.

то что хотим сделать, как раз реализован по поиску запчастей. http://www.av.by/avtocat/

по картинке и ссылке выбираете машину свою и дальше по каталогу запчасть. есть картинка описание, а также где она есть сейчас в магазине и по какой цене. (примерно такой дизайн, т.е. все просто и наглядно. Еще можно за основу дизайна взять вот этот сайт http://kolesa.kz/ там выбираешь марку машины модель и дальше по фильтрам. Т.е. понятен).

Адаптивный дизайн, что бы сайт было УДОБНО смотреть и через телефон, планшет.

Сделать умный поиск-предлагать вариант – когда в google или yandex начинаешь писать слово, то после нескольких букв он предлагает варианты слов, например если начать писать первые 4 буквы (аморт), чтобы он уже начал предлагать слово амортизатор например (авто-подбор слов (Ajax-?) и сделаем поиск не только запчастей, но и важной информации по сайту, такой как название магазина).

Сделать не корзину, а список избранных запчастей. Например клиент ищет, какую-то запчасть, находит ее и хочет ее где-то сохранить, что бы потом заново ее не искать. Или чтобы потом мог выбрать в каком магазине ее купить.

Возможность в админке изменять любую информацию. Возможность добавлять новые рубрики. Админка удобная, чтобы полностью контролировать контент.

Существует возможность к каждому магазину добавить плагин - Объект на карте позиционируется автоматически системой «Яндекс.Карты»? Чтобы посетитель, заходя на страницу, сразу мог видеть его место расположение? Например, как реализовано на сайте www.bn.ru там при выборе квартиры внизу показывает месторасположение на карте. (При регистрации магазина на сайте, менеджер вводит адрес магазина и по этому адресу будет сразу же строится карта).

Добрый день,

вот что то похожее как реализовано тут

http://centerkuzov.ru/

поиск по модели или поиск по названию запчасти.

и вот как здесь

http://autoduken.kz/sell

только тут я так понимаю это доска объявлений по поиску и все. к номерам запчастей нет привязки.

например берем прайс лист запчастей с магазина, загружаем в базу наше, как потом осуществляется привязка по tecdoc?

просьба ознакомиться с описанием.