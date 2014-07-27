Разработать сайт СП

Здравствуйте, требуется создать крупный самописный сайт, который будет собирать контент с определенного списка сайта (иностранные источники) и передавать на основной. Соответственно контент, который был передан на сайт, нужно грамотно ускорить процесс закачки контента, т.е. ускорить ...