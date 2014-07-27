Крупный видео портал

Здравствуйте, требуется создать крупный самописный сайт, который будет собирать контент с определенного списка сайта (иностранные источники) и передавать на основной. Соответственно контент, который был передан на сайт, нужно грамотно ускорить процесс закачки контента, т.е. ускорить процесс написания уникальных заголовков, добавление роликов, небольших описаний, категорий, тегов и т.д. Работа большая, по времени на долго, обсуждение всех деталей займет так же много времени. Интересуют ориентировочные цены и сроки для проектов данного типа, если не тяните самопис, расскажите на какую CMS ориентировочно сможете поставить. Ориентировочный бюджет указал, возможно увеличение или уменьшение, в зависимости от исполнителя, соотв. отдам проект наиболее привлекательному предложению.