Крупный видео портал

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка243 просмотра

Здравствуйте, требуется создать крупный самописный сайт, который будет собирать контент с определенного списка сайта (иностранные источники) и передавать на основной. Соответственно контент, который был передан на сайт, нужно грамотно ускорить процесс закачки контента, т.е. ускорить процесс написания уникальных заголовков, добавление роликов, небольших описаний, категорий, тегов и т.д. Работа большая, по времени на долго, обсуждение всех деталей займет так же много времени. Интересуют ориентировочные цены и сроки для проектов данного типа, если не тяните самопис, расскажите на какую CMS ориентировочно сможете поставить. Ориентировочный бюджет указал, возможно увеличение или уменьшение, в зависимости от исполнителя, соотв. отдам проект наиболее привлекательному предложению.

11 лет назад
AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    $250

    Требуется продающий сайт (Вентиляционный клапан Домвент). Лендинг-пейдж с CMS. Подробности в прикрепленном файле... В заявке указать срок изготовления и стоимость работ.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить загрузку превью и вывод работ MOD-X Revo

    $50

    На сайте, после переноса перестала работать галерея в работе и вывод превью в каталоге http://www.dezmagic.com/portfolio/sites/. Нужно починить или поставить другую галерею + http://www.dezmagic.com/portfolio/sites/alevistyle-com.html поправить ошибку.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создания сайта продажи/аренды недвижимости

    Создания сайта продажи/аренды недвижимости по всему миру: 1 разработка уникального дизайна и логотипа 2 геотеринг по всем странам 3 новостные блоки (вывод новостей с других сайтов по каждой стране) 4 Закачка ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Печатница онлайн

    $5000

    Написать ТЗ на основании функционала сайтов примеров - http://www.zooprinting.com http://www.lulu.com Создать аналогичный сайт без части удаленного редактора. Подробности после просмотра вашего портфолио.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дубликат сайта в лендинге

    $35

    Есть лендинг sportraduga.ru созданный в сервисе wix.com, необходимо сделать дубликат только в программе WYSIWYG Web Builder. В лендинге нужно отобразить данные по всем типам площадок с описанием и ценам . Модуль интернет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Система баннерообмена

    $500

    Разработать сайт баннерообменной сети, позволяющий пользователям демонстрировать баннеры друг друга. Основные требования: 1. Web2.0. Аскетичный дизайн с большими контролами. 2. Любая CMS на Php. 3. База ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад