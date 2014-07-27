Требуется продающий сайт (Вентиляционный клапан Домвент). Лендинг-пейдж с CMS. Подробности в прикрепленном файле... В заявке указать срок изготовления и стоимость работ.
Создать аналог сайта
Требуется создать аналог http://jcard.ru .
Что будет по цене и срокам?
Заявки фрилансеров
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