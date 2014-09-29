Сделать дубликат сайта в лендинге

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок160 просмотров

Есть лендинг sportraduga.ru созданный в сервисе wix.com, необходимо сделать дубликат только в программе WYSIWYG Web Builder.

В лендинге нужно отобразить данные по всем типам площадок с описанием и ценам .

Модуль интернет магазина не нужен. Вместо кнопки добавить в корзину нужно добавить кнопку сделать заказ и форму где можно было ввести контактные данные и заказ.

11 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
всё отлично
Понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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