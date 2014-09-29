Сделать дубликат сайта в лендинге

Есть лендинг sportraduga.ru созданный в сервисе wix.com, необходимо сделать дубликат только в программе WYSIWYG Web Builder.

В лендинге нужно отобразить данные по всем типам площадок с описанием и ценам .

Модуль интернет магазина не нужен. Вместо кнопки добавить в корзину нужно добавить кнопку сделать заказ и форму где можно было ввести контактные данные и заказ.