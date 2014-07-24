Шаблон сайта-одностраничника на CMS Lasto Nano

Требуется создать скин (шаблон дизайна) для простенькой бесплатной CMS на файлах Lasto Nano. Будет сайт landing page.

Главная функция сайта — подписка на e-зин. Тематика — бизнес, манимейкинг, инфомаркетинг.

Сайт CMS Lasto Nano: http://nanocms.name/

Структура шаблона описана тут: http://nanocms.name/design.htm

Собственно, общая схематика сайта сверху вниз:

- Лента верхнего меню (сайт-одностраничник, но вспомогательные страницы все равно будут — с правилами пользования, например, там же — ссылки на блог, твиттер etc. Скажем, 5-6 ссылок сверху достаточно);

- Название сайта крупно + девиз сайта помельче;

- Разъяснение сути сайта + Блок подписки (Крупный заголовок блока; Поля: «Имя», «e-mail»; Крупная кнопка «Подписаться» и пара текстовых пояснений.). Этот модуль главный, поэтому должен хорошо выделяться;

- Блок-скроллер «Наши партнеры» из графических картинок-ссылок логотипов, примерно как тут — http://www.carprice.ru/ — эмблемы автомарок. Функционал скроллера CMS Nano не предлагает, так что скрипт будет сторонний, надо подобрать подходящий;

- Блок под условным названием «Почему выбирают нас» — две колонки маркированных списков для двух целевых групп e-зина;

- Футер со вспомогательными ссылками и контактами.

Яркие цвета крайне приветствуются, но без вульгарности. Фотографии счастливых идиотиков из фотобанков бизнес-тематики не нужны — хотелось бы минимально возможное количество графических файлов.

Чтобы было понятно, из существующих образцов хотелось бы что-то в духе:

http://booster.webfactoryltd.com/green/index.html

https://www.mozilla.org/ru/

http://counterpart.x10.mx/html/sparks1/sparks1/index.html

Само собой – валидность, кроссбраузерность, возможность нормального просмотра на мобильных устройствах.