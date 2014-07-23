Сайт под ключ

$168
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок244 просмотра

Нужно создать сайт-визитку, без галереи и анимации, без лишнего функционала, с полем для обратной связи, и несколько страниц с текстовой инфой. оплата наличными. пример сайта сброшу на почту или аську. бюджет до 2000 грн.

11 лет назад
goryanskiy
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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