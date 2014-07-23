Имеется действующий сайт, сделанный на конструкторе wix.com вот его адрес - www.o-key.su Необходимо создать копию без использования конструктора так как он накладывает некоторые ограничения. Предлагайте варианты реализации. Обязательно указывайте стоимость, сроки и на чём будет ...
Сайт под ключ
Нужно создать сайт-визитку, без галереи и анимации, без лишнего функционала, с полем для обратной связи, и несколько страниц с текстовой инфой. оплата наличными. пример сайта сброшу на почту или аську. бюджет до 2000 грн.
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