Мне неоходимо переделать существующий сайт, тоесть перезалить с одного формата на другой и доделать, в некоторых местах изменить. Первая страница уже сделана дизайнером и практически готова. Остается переделать остальные страницы наладить блог и обратную связь ...
Одностраничник по имеющемуся сайту на wix
Имеется действующий сайт, сделанный на конструкторе wix.com вот его адрес - www.o-key.su Необходимо создать копию без использования конструктора так как он накладывает некоторые ограничения. Предлагайте варианты реализации. Обязательно указывайте стоимость, сроки и на чём будет реализация.
Не рассматриваются заявки от аккаунтов, зарегистрированных в системе менее 2-х месяцев назад.
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