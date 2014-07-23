Одностраничник по имеющемуся сайту на wix

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Закрыт12 заявок238 просмотров

Имеется действующий сайт, сделанный на конструкторе wix.com вот его адрес - www.o-key.su Необходимо создать копию без использования конструктора так как он накладывает некоторые ограничения. Предлагайте варианты реализации. Обязательно указывайте стоимость, сроки и на чём будет реализация.

Не рассматриваются заявки от аккаунтов, зарегистрированных в системе менее 2-х месяцев назад.

Wix
11 лет назад
sergey66
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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