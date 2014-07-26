Есть лендинг sportraduga.ru созданный в сервисе wix.com, необходимо сделать дубликат только в программе WYSIWYG Web Builder. В лендинге нужно отобразить данные по всем типам площадок с описанием и ценам . Модуль интернет ...
Сайт визитка для строительной фирмы
Необходимо создать сайт представляющий продукцию и услуги фирмы, пример http://www.roof-ms.ru/. После создания необходимо дальнейшее сопровождение и продвижение в поисковых системах
Заявки фрилансеров
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