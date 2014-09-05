Сайт туристической компании на Joomla 3.2+

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка101 просмотр

Очень важно, не затягивать по срокам.

Верстку, подкорректированное ТЗ и psd-макеты сайта, вышлю позже.

Joomla
11 лет назад
zhill
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$500
15 дней
Сотрудничеством доволен: адекватный и коммуникабельный исполнитель, всегда на связи, выполнил работу качественно, учитывал все пожелания. Неучтенные моменты в ТЗ вместе обсуждали, Александр давал советы, предлагал варианты и делал. Рекомендую всем, кому нужно качество работы и надежность!
Нормальный заказчик

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад