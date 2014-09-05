Добрый день, Необходимо создать сайт по поиску автомобильных запчастей по каталогам машин, т.е. по тем запчастям, которые продают магазины у нас в городе. В нашем городе есть магазины, которые продают запчасти. Но у них ...
Сайт туристической компании на Joomla 3.2+
Очень важно, не затягивать по срокам.
Верстку, подкорректированное ТЗ и psd-макеты сайта, вышлю позже.
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