Здравствуйте, необходимо сделать сайт на 2-3 страницы. Требования к сайту: 1. Главная страница – красивый дизайн с текстом (текст есть) 2. Страница с формой обратной связи CMS желательно wordpress. ...
Создать сайт под ключ
пример: vot*on*do*m *com Идея-такая, дизайн может быть другим. Нужно настроить парсинг с сайтов недвижимости (или взаимодействовать со спецами в этом вопросе), и платежную систему.
Пишите Ваши предложения и цены!
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