m-ashka

Марина m-ashka

 
50 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
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Марина - внимательный и терпеливый заказчик. Спасибо за понимание и за приятное сотрудничество!
К сожалению, проект еще не закончен)
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