пример: vot*on*do*m *com Идея-такая, дизайн может быть другим. Нужно настроить парсинг с сайтов недвижимости (или взаимодействовать со спецами в этом вопросе), и платежную систему. Пишите Ваши предложения и цены!
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
нужно сделать сайт с платным доступом на него: т.е. клиент оплачивает доступ через какую-либо платежную систему, и получает ключ на вход на определенный промежуток времени. Также нужно настроить автоматический парсинг объявлений с 2-3 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Изменить логотип, шапку, и т.д. (много мелких правок). Пишите, скину ТЗ. Бюджет 20$. Расчет любой.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Интернет-магазин, shop-script lego SP, нужно загрузить каталог товаров, имеется файл в XL формате.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $35
Здравствуйте, нужен скрипт, подходящий для торговли парфюмом, С понятной админкой, и установка его на хостинг.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
9 лет назад
Марина - внимательный и терпеливый заказчик. Спасибо за понимание и за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
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