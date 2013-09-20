Сайт под ключ

нужно сделать сайт с платным доступом на него: т.е. клиент оплачивает доступ через какую-либо платежную систему, и получает ключ на вход на определенный промежуток времени. Также нужно настроить автоматический парсинг объявлений с 2-3 сайтов, (парсер с заданными плагинами есть).

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