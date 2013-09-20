Сайт под ключ

С целью рекламы для предприятия Предприятие занимается продажей сыпучих стройматериалов, также аренда спец техники, проведение строительных работ. Функцыонирует 2 площадки по продаже сыпучих материалов в с. Капитановка и в с. Белогородка К.Святошинського района. сайт должен быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать сайт с платным доступом на него: т.е. клиент оплачивает доступ через какую-либо платежную систему, и получает ключ на вход на определенный промежуток времени. Также нужно настроить автоматический парсинг объявлений с 2-3 сайтов, (парсер с заданными плагинами есть).
Пишите запрос, отправлю более подробное ТЗ. По цене не более 150$
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