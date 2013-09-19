Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla. В обязанности входит: верстка макетов psd, интеграция с CMS Joomla, подключение модулей. Что требую от кандидата — опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание Landing Page вместе с дизайном
Бюджет: 3500 рублей Сроки жестки до 22-00 по МСК
Оплата строго по факту исполнения, на карту банка.
Работа на вашем сервере, перед пеносом 100% оплата.
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