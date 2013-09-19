Специалист по Joomla

Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla.

В обязанности входит: верстка макетов psd, интеграция с CMS Joomla, подключение модулей.

Что требую от кандидата — опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + CSS, приветствуется знание PHP, MySQL, JavaScript.

Ищу ответственного фрилансера на долгий срок без постоянного места работы.

Условия работы:

- график работы с 9:00 до 18:00 по МСК с понедельника по пятницу (обговаривается и другой график — выслушаю Ваши пожелания);

- присутствие онлайн в это время;

- З/П от 500$ в месяц с выплатой каждые 10 дней, в дальнейшем З/П пересматривается в большую сторону.

Все предложения оставляйте, пожалуйста, в проекте. Пишите, что умеете, какой опыт и т.д.