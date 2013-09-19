Специалист по Joomla

Нужен сайт для радио проекта. Одна страница. На странице: - Шапка – логотип и флэш (код есть) проигрыватель - Интерактивная карта с гиперссылками - Доска – чат - Фото лента - Виджет календаря (программа передач, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla.
В обязанности входит: верстка макетов psd, интеграция с CMS Joomla, подключение модулей.
Что требую от кандидата — опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + CSS, приветствуется знание PHP, MySQL, JavaScript.
Ищу ответственного фрилансера на долгий срок без постоянного места работы.
Условия работы:
- график работы с 9:00 до 18:00 по МСК с понедельника по пятницу (обговаривается и другой график — выслушаю Ваши пожелания);
- присутствие онлайн в это время;
- З/П от 500$ в месяц с выплатой каждые 10 дней, в дальнейшем З/П пересматривается в большую сторону.
Все предложения оставляйте, пожалуйста, в проекте. Пишите, что умеете, какой опыт и т.д.
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