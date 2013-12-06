Интернет магазин

$500
Сайты «под ключ»Завершен22 заявки282 просмотра
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Требуется создание интернет магазина

Автомобильная тематика - автомобильные накладки и коврики.

С возможность заказать. Без регистрации

Главная страница с новостями (фото + текст), кнопки соц сетей, основная информация + заголовки каталога.

Всплывающее окно для указания города Заказчика (на указание города реагируют цены, адрес пункта выдачи и телефоны) Пример http://autokovriki-bigfoot.ru/

Также страницы Материалы, Контакты, Пункты выдачи (со схемами проезда), Фотогалерея, Партнеры.

Админка - для самостоятельного заполнения, дополнения и изменения каталога

Установка на домен

Наполнение в т.ч. и статьи.

Интернет заказ с опциями:

Ковры: Материал, цвет материала, цвет окантовки, цвет строчки, комплектация, крепления, шильдики и надписи.

Пример autokovrik.ru

Накладки: Материал, надпись, комплектация.

Оплата : карты, qiwi, б/н

Так же интересует поддержка и продвижение.

В отзывах жду цену и время исполнения.

10 лет назад
lovekos
Олег 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$500
12 дней
Сайт готов на 98%, в данный момент ведутся доработки и выявления ошибок. Дизайн и исполнение отличное, наполнение сайта вызвало много проблем и ошибок. Игорь практически всегда на связи поэтому всё потихоньку устраняется. Договорились о продолжении сотрудничества
Сотрудничеством доволен, все отлично!
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