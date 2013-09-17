Сделать новый сайт на Joomla 2.5

Ищу помощника со следующими навыками: 1. Опыт работы с Wordpress - это приоритетное требование. Желательно, чтобы вы или сми создавали, или участвовали в создании сайтов на этой цмс. 2. Общая сообразительность. 3. Желание скорее управлять, нежели делать своими ...
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Добрый день
Необходимо создать новый сайт (дизайн, верстка и программирование) с новым красивым дизайном для детского лагеря (спортивно-развлекательной направленности), желательно на основе Joomla 2.5, но не обязательно
На сайте будет 3 типа страниц:
1) главная (примерное исполнение http://www.campallstar.com/ , http://www.fcdynamo.kiev.ua/)
2) информационные страницы (примерное исполнение http://www.slavutych.kiev.ua/ru/nash_mir/pitanie.html)
3) форма заявки c возможностью оплаты онлайн
Дизайн должен быть уникальным, нравится родителям и детям-подросткам (с уклоном на детей, которые занимаются спортом), не детским
Также необходимо сделать 2-3 красивых бекграунда
Ориентировочную структуру сайта можно посмотреть здесь www.slavutych.kiev.ua (наш сайт партнер, много информации будет пересекаться)
Указывайте стоимость и сроки изготовления
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