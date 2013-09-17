Сделать новый сайт на Joomla 2.5

Добрый день

Необходимо создать новый сайт (дизайн, верстка и программирование) с новым красивым дизайном для детского лагеря (спортивно-развлекательной направленности), желательно на основе Joomla 2.5, но не обязательно

На сайте будет 3 типа страниц:

1) главная (примерное исполнение http://www.campallstar.com/ , http://www.fcdynamo.kiev.ua/)

2) информационные страницы (примерное исполнение http://www.slavutych.kiev.ua/ru/nash_mir/pitanie.html)

3) форма заявки c возможностью оплаты онлайн

Дизайн должен быть уникальным, нравится родителям и детям-подросткам (с уклоном на детей, которые занимаются спортом), не детским

Также необходимо сделать 2-3 красивых бекграунда

Ориентировочную структуру сайта можно посмотреть здесь www.slavutych.kiev.ua (наш сайт партнер, много информации будет пересекаться)

Указывайте стоимость и сроки изготовления