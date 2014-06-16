Необходимо разработать сайт-каталог фирм "под ключ". На instantmaps или другой движок со сходными возможностями. Работа с картами на подобии 2GIS обязательно!

На данный момент опробывал instantmaps (InstantMaps). Вполне устраивает. Но нужно сделать некоторые исправления данного компонента. Насколько возможно исправлять не разбирался (Часть компонента под зендом)

Вот список исправлений

1. Нужно добавлять график работы для каждого филиала.

2. Сделать некоторые пункты обязательными (Например название фирмы)

3. Добавление фирм для сравнерия сделать так, чтобы не уходить со страницы (аякс или другой скрипт без перезагрузки компонента)

4. В категориях сделать платную витрину (есть такой стандарный модуль для instant maps)с приоритетами для фирм с помощью биллинга. Витрина на каждый город своя

т.е если человек открывает стоматологии, то нужно внизу на витрине показывать проплаченные стоматологии по рейтингу 1 место столькото 2 столько тот и тд в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ГОРОДА

5. В карточках организации (там где описание) сделать баннер рекламы тех организаций, которое пропалатили рекламу в разрезе одной категории. А если у организации есть платный пакет, то в его карточке не должна показываться реклама чужих

6. На главной странице где карты (там где все корневые категории) показывать метки с мелким лого только тех, кто купил спец приоритет (на подобее 2 gis) в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ГОРОДА

Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

Все подробности через л/с или скайп.