Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З. Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт-каталог фирм "под ключ". На instantmaps или другой движок со сходными возможностями. Работа с картами на подобии 2GIS обязательно!
На данный момент опробывал instantmaps (InstantMaps). Вполне устраивает. Но нужно сделать некоторые исправления данного компонента. Насколько возможно исправлять не разбирался (Часть компонента под зендом)
Вот список исправлений
1. Нужно добавлять график работы для каждого филиала.
2. Сделать некоторые пункты обязательными (Например название фирмы)
3. Добавление фирм для сравнерия сделать так, чтобы не уходить со страницы (аякс или другой скрипт без перезагрузки компонента)
4. В категориях сделать платную витрину (есть такой стандарный модуль для instant maps)с приоритетами для фирм с помощью биллинга. Витрина на каждый город своя
т.е если человек открывает стоматологии, то нужно внизу на витрине показывать проплаченные стоматологии по рейтингу 1 место столькото 2 столько тот и тд в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ГОРОДА
5. В карточках организации (там где описание) сделать баннер рекламы тех организаций, которое пропалатили рекламу в разрезе одной категории. А если у организации есть платный пакет, то в его карточке не должна показываться реклама чужих
6. На главной странице где карты (там где все корневые категории) показывать метки с мелким лого только тех, кто купил спец приоритет (на подобее 2 gis) в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ГОРОДА
Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.
Все подробности через л/с или скайп.
- Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу помощника со следующими навыками: 1. Опыт работы с Wordpress - это приоритетное требование. Желательно, чтобы вы или сми создавали, или участвовали в создании сайтов на этой цмс. 2. Общая сообразительность. 3. Желание скорее управлять, нежели делать своими ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется создать сайт визитку такси с перечнем услуг, портфолио водителей, страницами договоров между водителями и компанией и договоров клиентов и компанией, ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется Интернет-магазин дверей. Примеры: http://dveri.com/ http://dveribravo.ru/ http://www.dveryoptom.com/ Нужен дизайн сайта, фирменный стиль, логотип. Интуитивно понятный. Большие картинки, фото. Возможность добавления товара в корзину. Описание к каждой позиции. Домена и хостинга пока нет. Основная ставка на двери для Государственных ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт 7variant.ru Есть недоделанный вариант дизайна ( в приложении) Необходимо - 1. Доделать дизайн или предложить свой,только не шаблоны. 2. Сайт полностью изменить под новы дизайн,но сохранив тексты и тайтлы все. Так же,у меня должна быть возможность самостоятельно ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо сделать по функциональному подобию сайта www.apple.com. Компания занимаеться производством большого количества товаров различных групп. !!!!! Внимательно посмотрите на функционал сайта www.apple.com с точки зрения покупателя !!!! ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Необходимо создать сайт на подобии этого http://severstal.forumhouse.ru/#main Два похожих шаблона (по навигации по сайту) http://templates.pehaa.com/savethedate_demo/ http://quanticalabs.com/wp_themes/nostalgialanding/ На основе одного сайта сделать несколько похожих, с разной тематикой: 1. Фундаменты 2. Покраска домов 3. Монтаж окон/дверей 4. Монтаж кровельных систем 5. Другое Интересует готовое решение - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Собственно, сабж: нужно создать сайт (дизайн, верстка и программирование) Цель сайта: место встречи и общение поклонников творчества одной мадам. Есть же сайты типа "Мир Гарри Поттера", "Мир книг Анжея Сапковского", мне надо такое же. Пример того, что ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Приветствую уважаемых профессионалов, необходима разработка сайта. CMS любая. Сроки до пятницы включительно. ТЗ и превью дизайна в аттачче Предоплату не плачу, все делаете на своем хостинге, сдаете мне я плачу вам деньги и вы переносите ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 2 сайта под ключ. - разработать дизайн - запрограммировать его - если есть возможность продвижения то вообще отлично. Тематика сайтов - одежда. в итоге должно получится что-то вроде http://www.wildberries.ru/ Выгрузка баз товаров нужно организовать из 1c. Сделать нужно качественно ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад