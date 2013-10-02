Требуется вебмастер

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок315 просмотров
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Ищу помощника со следующими навыками:

1. Опыт работы с Wordpress - это приоритетное требование. Желательно, чтобы вы или сми создавали, или участвовали в создании сайтов на этой цмс.

2. Общая сообразительность.

3. Желание скорее управлять, нежели делать своими руками.

Основная задача - руководить небольшой командой фрилансеров для постоянного создания небольших сайтов.

Оплата: от 100 р./час

График: 5 дней в неделю, 8 часов в день.

Чем больше и лучше работаете, тем больше получаете.

К заявке в обязательном порядке прикладывайте резюме с примерами работ.

10 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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