Требуется вебмастер

Ищу помощника со следующими навыками:

1. Опыт работы с Wordpress - это приоритетное требование. Желательно, чтобы вы или сми создавали, или участвовали в создании сайтов на этой цмс.

2. Общая сообразительность.

3. Желание скорее управлять, нежели делать своими руками.

Основная задача - руководить небольшой командой фрилансеров для постоянного создания небольших сайтов.

Оплата: от 100 р./час

График: 5 дней в неделю, 8 часов в день.

Чем больше и лучше работаете, тем больше получаете.

К заявке в обязательном порядке прикладывайте резюме с примерами работ.