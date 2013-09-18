Сайт-визитка для музыкального коллектива.

Создание и продвижение сайта в топ 5 яндекса. Есть уже готовый сайт,но нужно его пересоздать,т.к. сайт сделан на флеше и текст плохо индексируется. сайт: ex-buy.ru (на данный момент домен отключен,перейти можно по ссылке http://sergeytimoshenko93.wix.com/sergey) ключевые слова: ...
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Ищем разработчика сайта-визитки музыкального коллектива. ТЗ во вложении.
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