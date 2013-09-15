Создание сайта для програмного стартапа

Необходим несложный сайт на WordPress для вывода программного продукта с услугой на рынок. Ориентация продукта и услуги - розничные сети.

Основные разделы - Блог, О нас, Продукт, Форум поддержки

С общей идеей и реализацией как на примере http://www.nexusconcepts.com/dev-hound.html

Общий стиль сайта должен быть такой http://catchthemes.com/themes/catch-box-pro/

Также нужна доработка логотипа (три волнистых линии :-))

Хостинг с WordPress и первым контентом уже есть, адрес вышлю приватом.