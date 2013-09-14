Доска объявлений

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Необходимо создать электронную доску объявлений под ключ. Она должна быть проиндексирована в поисковых системах. Оплата по окончанию работы.

10 лет назад
onex120
36 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист PHP (Phalcon Framework желательно)

    Приглашаем в команду единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, а также общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: Участие в разработке web-сервисов компании. Пожелания к кандидату: - PHP, желателен опыт работы с ...

    PHP
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать сайт выдача займов, кредитов

    Необходимо разработать сайт компания занимающейся микрофинансовой деятельностью.Вкратце, что требуется : главная страница , 5-7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.Заинтересованным в реализации проекта,в личной переписке приведу пример сайта , на ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для театра

    $500

    Сайт для театра, В прицепе тз на главную страницу, и дизайн всех основных страниц сайта. Дизайн есть в psd необходимо сделать техническую часть сайта. Изначально сайт предполагалось реализовывать на joomla 2,5 , но рассмотрю и ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон на движок

    Добрый день. Есть купленный шаблон http://36430.templates.site2you.com/ Шаблон необходимо натянуть на движок-по Вашему усмотрению, но с некоторыми правками. ТЗ во вложении. Будут вопросы пишите в л.с. Указывайте пожалуйста сроки и бюджет. спасибо.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка 10 сайтов

    !Срочно! Интересует разработка 10 сайтов тематики "детективы". Очень актуальна возможность рассрочки, то есть произвожу первоначальный взнос - затем проплачивается ежемесячное вознаграждение. Возможно на готовых бесплатных CMS, но с кастомизацией шаблонов. Бюджет неопределен. Предлагайте свои варианты.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта, логотип, визитка и сайт под ключ

    $1000

    Необходимо: - логотип + визитка - дизайн сайта - вёрстка, натянуть на "простую" CMS - (ModX Evo подойдёт, или ещё легче/проще) - развернуть на хостинге бюджет: 20 тыс. рублей Подробнее: Сайт для небольшой кодитерской, изготовляющей торты на заказ. На сайте должно быть: 1. ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад