Приглашаем в команду единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, а также общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: Участие в разработке web-сервисов компании. Пожелания к кандидату: - PHP, желателен опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
!Срочно!
Интересует разработка 10 сайтов тематики "детективы". Очень актуальна возможность рассрочки, то есть произвожу первоначальный взнос - затем проплачивается ежемесячное вознаграждение. Возможно на готовых бесплатных CMS, но с кастомизацией шаблонов. Бюджет неопределен. Предлагайте свои варианты.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать сайт с дизайном на wordpress/joomla на основе готового семантического ядра. Пример дизайна - http://partyinthehouse.ru , http://zakadj.ru. Пишите предложенияСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать сайт Авто портал поиск авто запчастей по типу как avtoinfa.comСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо: - логотип + визитка - дизайн сайта - вёрстка, натянуть на "простую" CMS - (ModX Evo подойдёт, или ещё легче/проще) - развернуть на хостинге бюджет: 20 тыс. рублей Подробнее: Сайт для небольшой кодитерской, изготовляющей торты на заказ. На сайте должно быть: 1. ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется сделать сайт в соответствии с тех.заданием. Образец дизайна в аттаче. Весь дизайн уже готов! CMS желательна Drupal или ModX. Пожалуйста пишите сроки выполнения и условия оплаты.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать сайт-страницу для гостиницы. Есть основной сайт, этот нужен только для продвижения по ключевой фразе, поэтому несколько фотографий, текст для SEO (текст предоставлю) и ссылки на основной сайт. Если можете сделать версию и для мобильных ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать небольшой интернет - магазинчик. С несложным функционалом. Тз прикладываю. Все расписано. Бюджет очень ограничен. Жду Ваших заявок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $155
Нужно сделать сайт-визитку и его дизайн. Вот список сайтов, на который он должен быть похож: http://a.buy.greencofe.ru/ http://ecocoffee.apishops.ru/Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Что требуется: 1. Устанавливаем шаблон - например http://newtemplates.ru/1014-erotic-dream-dlya-dle-97.html 2. Устанавливаем партнерки 3. Настраиваем граббер http://rss-grabber.ru/1483-rss-grabber.html 4. Настраиваем постинг вконтакт http://0-web.ru/socialposting.html Сроки, стоимость?Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт должен быть прост в использовании. Мне нравится идея сайта www.samurai154.ru,нравится как слева перечислены подразделения, шрифт нравится.Мне нужен симпотичнее. Описание из роллов и т.д. мне не нравится. Дешево, безвкусно Я хочу, чтобы люди глядя только на сайт хотели ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт10 лет назад