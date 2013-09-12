Создание сайта на DLE

Сайт должен быть прост в использовании. Мне нравится идея сайта www.samurai154.ru,нравится как слева перечислены подразделения, шрифт нравится.Мне нужен симпотичнее. Описание из роллов и т.д. мне не нравится. Дешево, безвкусно Я хочу, чтобы люди глядя только на сайт хотели ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что требуется:
1. Устанавливаем шаблон - например http://newtemplates.ru/1014-erotic-dream-dlya-dle-97.html
2. Устанавливаем партнерки
3. Настраиваем граббер http://rss-grabber.ru/1483-rss-grabber.html
4. Настраиваем постинг вконтакт http://0-web.ru/socialposting.html
Сроки, стоимость?
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