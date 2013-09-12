В студию требуются разработчики на CMS Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки132 просмотра
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Информацию необходимо предоставить в следующем виде:

1. Портфолио:

- Интернет магазин (ссылка, сроки, цена, функционал)

- Корпоративный сайт (ссылка, сроки, цена, функционал)

- Сайт визитка (ссылка, сроки, цена функционал)

- Любимая работа (ссылка, сроки, цена, функционал)

2. ФИО

3. Страна, город

4. Контактные данные (номер телефона, email, skype, icq)

P.S работы очень много.

Joomla
10 лет назад
headjob
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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