Создание сайта-доска объявления и интернет магазин

Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт должен включать функции доски объявления и интернет магазина,не сильно загружённый и сложный в использовании, не требующий больших системных ресурсов.
Дополнительные элементы к сайту будут оговорены с исполнителем
Необходим шаблон не кричащий красками, не темный, в спокойных оттенках
Техническое задание будет составляться совместно с исполнителем для более полного охвата функциональности сайта
Возможно использование или модификация уже имеющихся cms
Сотрудничество с исполнителем на долгосрочной основе для технической поддержки будущего сайта
При подаче заявки укажите на каком cms планируется создание сайта
После прочтения заявок хотелось бы отметить, что требуется исполнитель,который после создания сайта будет дальше его курировать
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать одностраничник по оптовой продаже кальянов с лого и счетчиком, в темных тонах оригинальным дизайном, отзывы и телефоны на главной страницыСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Основа http://www.moikoff.ru/ схема проезда принцип аналогичный как у них На главной странице три раздела Главная-Прайс Листы-Контакты потом слайдер из фотографий (фото нужно отретушировать и обработать что б было более красиво) перенести информацию о ценах с визиток Интересует цена и срокиСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Движок shop script Нужен интернет-магазин электроники, направление розница и корпоративное направление,пример http://www.bhphotovideo.com/ мне нравится вот это функционал Хочется что-то подобное и использовать фишки этого магазина. Сколько будет стоить дизайн уровня этого магазина http://www.bhphotovideo.com/ с иконками со всем ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется создать сайт для консьерж-компании. Перечень работ: ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны 3 сайта - лэндинги Подобные http://ra-origami.ru/ http://seo.artantonio-plus.ru/ http://prolanding.ru/ Сколько стоит каждый. Отдельно дизайн и верстка. Сроки. Условия сотрудничества.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Продающая страница, с возможностью регистрации подписчиков и возможностью оплаты курсов и т.д. ТЗ есть.Завершен10 лет назад
Добрый день. Требуется исполнитель для написания технического задания на дизайн и функционал сайта. Компания строительного сектора, специализация банковское строительство. Вкратце, как это видится: 1 - изучаете специфику, топ выдачи, конкурентов.. предлагаете краткий оригинальный функционал сайта (страницы, назначение страниц, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт спортивной тематики посвященный ставкам на спортивные события. подразумевается продажа прогнозов на спорт мероприятия. CMS бесплатная должна быть, но с фотогалереей. Сайт состоит из 5-8 страниц. логотип уже есть. Более подробная информация при ...Завершен10 лет назад
- $500
Требуется сделать сайт по вложенным макетам. Просьба подавать заявки только тем, кто посмотрел макеты и уверен что сможет выполнить работу в указанный срок.Завершен10 лет назад