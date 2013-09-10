Создание сайта-доска объявления и интернет магазин

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок215 просмотров
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Сайт должен включать функции доски объявления и интернет магазина,не сильно загружённый и сложный в использовании, не требующий больших системных ресурсов.

Дополнительные элементы к сайту будут оговорены с исполнителем

Необходим шаблон не кричащий красками, не темный, в спокойных оттенках

Техническое задание будет составляться совместно с исполнителем для более полного охвата функциональности сайта

Возможно использование или модификация уже имеющихся cms

Сотрудничество с исполнителем на долгосрочной основе для технической поддержки будущего сайта

При подаче заявки укажите на каком cms планируется создание сайта

После прочтения заявок хотелось бы отметить, что требуется исполнитель,который после создания сайта будет дальше его курировать

10 лет назад
Vestige
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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