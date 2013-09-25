Создание сайта на спортивную тему.

$500
Сайты «под ключ»Завершен26 заявок290 просмотров
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Нужно сделать сайт спортивной тематики посвященный ставкам на спортивные события. подразумевается продажа прогнозов на спорт мероприятия. CMS бесплатная должна быть, но с фотогалереей. Сайт состоит из 5-8 страниц. логотип уже есть. Более подробная информация при общении.

10 лет назад
wiazo
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$500
14 дней
В первый раз встречаю такого профессионального и терпеливого исполнителя!!! Работа сделана на 5++++ Все доработки. любые правки, все сделано было отлично, а главное раньше поставленных сроков! Буду и дальше работать с Романом! Спасибо!
С Александром было очень приятно работать: постановка задач, обсуждение деталей проекта. Моментальная оплата. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
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