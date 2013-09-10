Разработка сайта под ключ

Необходимо сделать

1. Верстку

2. Поставить на CMS, желательно netcat без переноса контента

Идея работы проекта аналогична – http://www.koffein.ru/. Суть в том что перемещение по сайту идет как по полотну/карте в зависимости от раздела.

Обязательно сроки, стоимость ориентировочную указывайте.

Можно реализовать на другой CMS.

Подгруздка информации будет на AJAX.

На netcat это реализовано здесь – http://netcat.ru/developes/docs/longpage-shortpage-sites/