Landing Page на Joomla под КЛЮЧ за день

Сначала показываем макет, после вы натягиваите на Джумла.

Оплата по факту проведения всех работ без этапов.

Бюджет: 2000 рублей Оплата: по факту на карту любого банка СНГ и РФ

Срок: за день к ночи сдать.

ТЗ исполнителю