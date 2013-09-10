Landing Page на Joomla под ключ за день

$68
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка159 просмотров
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Landing Page на Joomla под КЛЮЧ за день

Сначала показываем макет, после вы натягиваите на Джумла.

Оплата по факту проведения всех работ без этапов.

Бюджет: 2000 рублей Оплата: по факту на карту любого банка СНГ и РФ

Срок: за день к ночи сдать.

ТЗ исполнителю

Joomla
10 лет назад
WebbDesigne
Андрей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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