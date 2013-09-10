Нужно создать сайт для компании, деятельность которой, направлена на отделочные работы. Разработать дизайн сайта на основе представленых примеров, сверстать и натянуть на движок. Оплата будет производится по факту или в два этапа( дизайн и верстка).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Landing Page на Joomla под КЛЮЧ за день
Сначала показываем макет, после вы натягиваите на Джумла.
Оплата по факту проведения всех работ без этапов.
Бюджет: 2000 рублей Оплата: по факту на карту любого банка СНГ и РФ
Срок: за день к ночи сдать.
ТЗ исполнителю
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