Программист

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки154 просмотра
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Необходим качественный программист, пунктуальный и объективный для реализации простых и сложных, кратковременных и долгосрочных проектов (от http://customs1.ru до http://metalnation.ru). По сути постоянная работа.

Если Вы работаете только с одной платформой и не уверены, что сможете выйти за рамки уже имеющихся шаблонов, то мы не сработаемся.

Студии и т.д. не интересуют.

10 лет назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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