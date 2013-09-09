Необходим качественный программист, пунктуальный и объективный для реализации простых и сложных, кратковременных и долгосрочных проектов (от http://customs1.ru до http://metalnation.ru). По сути постоянная работа.

Если Вы работаете только с одной платформой и не уверены, что сможете выйти за рамки уже имеющихся шаблонов, то мы не сработаемся.

Студии и т.д. не интересуют.