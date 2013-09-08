Нужно создать сайт, аналог http://www.diagnos.ru/

Сделать 2 лендинга на разные тематики: 2 лендинга по шаблонам из вложения. Нужно: дизайн + верстка. Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, дата окончания 13.09 12:00 - это СТРОГО! То есть 13.09 ...
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Добрый день. Нужно сделать аналог сайта http://www.diagnos.ru/
Чтобы все было так же как там, только текст изменить рерайтом
1. Главное условие чтобы человек, пройдя тест, переходил в систему оплаты, а после завершения оплаты мог получить результаты.
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