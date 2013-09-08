Нужно создать сайт, аналог http://www.diagnos.ru/

Добрый день. Нужно сделать аналог сайта http://www.diagnos.ru/

Чтобы все было так же как там, только текст изменить рерайтом

1. Главное условие чтобы человек, пройдя тест, переходил в систему оплаты, а после завершения оплаты мог получить результаты.

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