Нужно создать сайт, аналог http://www.diagnos.ru/

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок221 просмотр
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Добрый день. Нужно сделать аналог сайта http://www.diagnos.ru/

Чтобы все было так же как там, только текст изменить рерайтом

1. Главное условие чтобы человек, пройдя тест, переходил в систему оплаты, а после завершения оплаты мог получить результаты.

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10 лет назад
kuyann
Марат 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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