Автомобильный портал

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок249 просмотров
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Необходимо создать автомобильный портал.

Черновик тех задания прикреплен.

Срок 3 месяца.

Оплата по этапная.

Жду ценовые предложения, описание на чем будете писать.

Дальнейшее сопровождение проекта.

10 лет назад
cel_by
Никита 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Xeper
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
30 отзывов(-1)
10 лет назад
$1000
20 дней
Очень сильный спец. Всем рекомендую.
Хороший заказчик. Планирую и дальше сотрудничать
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