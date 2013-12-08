создать сайт мото салона с возможностью продаж запчастей и аксессуаров, вынести формы добавления мотоциклов запчастей и аксессуаров из админки примерно они должны выглядеть как в авто ру в макетах все нарисовано, макеты отрисовать в PSD ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать автомобильный портал.
Черновик тех задания прикреплен.
Срок 3 месяца.
Оплата по этапная.
Жду ценовые предложения, описание на чем будете писать.
Дальнейшее сопровождение проекта.
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