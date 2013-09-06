Сайт - база данных под ключ

!!! Рассматриваем ТОЛЬКО кандидатов, указавших ориентировочные стоимость, сроки, на чем предлагаете разрабатывать!!!

Необходимо разработать сайт, состоящий из четырех разделов.

1. для разработчиков/изобретателей - пользователь регистрируется, добавляет себя в базу изобретателей, добавляет свое изобретение в базу изобретений (платно), после ему доступен файл для скачивания - сертификат на изобретение.

2. для инвестиционных компаний - они регистрируются как компании (в базе инвестиционных компаний), размещают свои запросы и предложения

3. для инновационных компаний - они регистрируются как компании (в базе инновационных компаний), размещают свои запросы и предложения

4. информационный раздел - новости, статьи

Дизайн есть, элементы нарезаны

http://www.weblancer.net/users/3info/portfolio/1749563.html#item