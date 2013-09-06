Сайт - база данных под ключ

Переделать сайт WWW.ITCG.IN.UA или создать новый. Сделать красивым удобным современным и функциональным. Так же необходимо будет сделать сайт WWW.911.IN.UA Предлагайте варианты исполнения сайта и варианты дизайна! Сайты хочу на WORDPRESS ! C независимыми универсальными модулями (если таковые будут) т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
!!! Рассматриваем ТОЛЬКО кандидатов, указавших ориентировочные стоимость, сроки, на чем предлагаете разрабатывать!!!
Необходимо разработать сайт, состоящий из четырех разделов.
1. для разработчиков/изобретателей - пользователь регистрируется, добавляет себя в базу изобретателей, добавляет свое изобретение в базу изобретений (платно), после ему доступен файл для скачивания - сертификат на изобретение.
2. для инвестиционных компаний - они регистрируются как компании (в базе инвестиционных компаний), размещают свои запросы и предложения
3. для инновационных компаний - они регистрируются как компании (в базе инновационных компаний), размещают свои запросы и предложения
4. информационный раздел - новости, статьи
Дизайн есть, элементы нарезаны
http://www.weblancer.net/users/3info/portfolio/1749563.html#item
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