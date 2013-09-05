Здравствуйте! Концепция изменилась - нужен специалист по ДРУПАЛУ. Сайт - гибрид онлайн газеты и блога. Т.е. информационный новостной сайт с возможностью добавления пользовательского контента. В дальнейшем будут прикручиваться разные платные опции для пользователей. Пожалуйста, не отвечайте на мой ...
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Создание Landing Page за вечер
Бюджет: 2500 рублей Сроки: за вечер
Платим по факту исполнения на карту любого РФ и СНГ
ТЗ вышлем в личку
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