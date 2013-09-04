Создать туристический портал под ключ

Требуется разработать туристический портал под ключ по моему дизайну. Подключить разные модули чтобы настроить функционал максимально подходящий мне.

Особенности:

1 Регистрация пользователей на сайте. Пользователи делятся на 2 типа Просто пользователи и агентства. Агентства имеют все теже функции что и обычные пользователи + ряд дополнительных.

2 Зарегистрированный пользователь может загружать фотки на сайт. Оставлять комментарии к турам и странам и тд.

3 настроить информер погоды и курс доллара

4 модуль поиска туров - будет установлен сторонний

и так далее. всего сразу не опишешь. смотрите тз и скриншоты. Исполнителю вышлю псд исходники

Использовать бесплатную кмс.

Обязательные требования:

Иметь положительные отзывы и интересное портфолио.

Уложиться в сроки.

Делать проект на своем сервер, чтобы я видел ход работы.

Не теряться.

Сразу озвучивайте на какой кмс будет сайт и указать свой скайп для уточнения всех деталей проекта.