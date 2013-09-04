Создание сайта +подключение к CMS

Добрый день! Необходимо разработать сайт. ТЗ прикрепил. Обязательно в ответе указывайте стоимость и срок выполнения.
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Необходимо создать сайт+ удобный CMS для продвижения в пабликах+ личный кабинет, авторизация+ мерчент страницу + первичное продвижение+ дизайн. Все в комплексе, желательно Днепропетровск.
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