Сайт под ключ

!!!!!!!!!!!!!!Кандидатов без указания стоимости и сроков не рассматриваю.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Необходим CMS под ключ по продаже так называемых, ваучеров. Суть: есть сайт http://*************/home.php?cm=1 , предлагающий стать клиентами купив один из трех (на данный момент) пакетов. Эти пакеты можно так же приобрести оплатив ваучером, который генерируется спонсором. Т.е. для того что бы стать клиентом сайта, я могу обратиться к человеку, кто уже является клиентом, оплатить ему деньги через любую систему или кэшем, а он в свою очередь может сгенерировать ваучер, с помощью которого можно зарегистрироваться на сайте. Ваучер собой представляет набор латинских букв (начинается с “VCH”) и цифр (например: VCH114458702443). Так вот, каждый из трех типов ваучеров имеет свою цену, но есть люди которые готовы продать такой ваучер дешевле и есть люди которые готовы такие ваучеры покупать. Нужен сайт, где пользователи могли бы выставлять на продажу свои ваучеры, а другие покупать их, а сайт имел бы с этих сделок свой процент.

Дизайн: минимализм, близкий по оформлению и цветам к http://************. Из графики только лого и возможно кнопки (мелкие детали.)

ПОЛНОЕ ТЗ В АТАЧЕ.

Интересует примерные стоимость проекта и сроки исполнения. (СРОКИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ!!!).

PS не заламывайте цену, проект простой, ни чего сложного....