Создание сайта с оплатой

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки207 просмотров
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Нужно создать сайт, тематика как у кадровых агенств, с подключениес оплаты по смс.На сайте нужен форум.

Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой, интересно сколько стоит и сколько по времени займет.

10 лет назад
oreone
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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