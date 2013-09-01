Фото портал недвижимости

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу исполнителя для написания фото портала по недвижимости под ключ. Небольшое ТЗ, схемы страниц, предоставлю.Прошу указать большие проекты, которые вы реализовывали.

10 лет назад
ekvl
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание и обслуживание сайта знакомств

    $2500

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта сертифицирующей организации

    Необходимо создать сайт для некомерческой организации занимающейся сертификаций товаров. ТЗ и графические элементы сайта есть. Необходимо создать сайт на любом БЕСПЛАТНОМ движке. Полная оптимизация под IE 9 и IE 10, FireFox, Chrome и Opera последних версий. Необходимо ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка хоккейного портала

    Нужно будет разработать проект на WP( возможна и другая CMS), подобрать шаблон, установить необходимые плагины, модули, форум. Все настроить. Дальнейшие подробности скажу лично.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-визитка для салона красоты

    Создать вот этот саит под ключ http://ninelstudia.by салон красоты (ногтевои сервис, парикмахерские услуги, лечение волос, уход за руками ногами)изменить флэш анимацию, написание текстов и т.д.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание магазина + парсинг товаров (Джумла)

    Здравствуйте Необходимо создать каталог-магазин для партнерского сайта с ассортиментом, дублирующим m-trek.ru, но с возможностью выбрать б/у товар по другой цене (см. п. 3 ТЗ). Реализовать необходимо на Joomla + Virtuemart или JoomShop на выбор исполнителя. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта под ключ joomla

    Добрый день! Требуется разработка сайта под ключ joomla Дизайн шаблоновый - нужно подключить видео и фото галерею - контактную форму - добавить языки одно требование — не пропадать и тем более не закончив проект! Людям с такими привычками просьба не ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад