Создание магазина + парсинг товаров (Джумла)

Здравствуйте

Необходимо создать каталог-магазин для партнерского сайта с ассортиментом, дублирующим m-trek.ru, но с возможностью выбрать б/у товар по другой цене (см. п. 3 ТЗ). Реализовать необходимо на Joomla + Virtuemart или JoomShop на выбор исполнителя. Дизайн шаблонный, но с уникализацией, см. п. 2.

Собственно ТЗ:

1. Товары с ценами и функционал взять с http://www.m-trek.ru/

2. Дизайн и цветовую гамму сделать по аналогии с http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=3170&contentId=7074999

3. На странице товара при наведении мыши на картинку должно всплывать окно с фотографией шины б/у с текстом "Шина б/у" и ценой в 50% от цены новой. Также в окне надо указать номер телефона типа +7 (123) 222-22-22 - достаточно ярко и заметно + сделать кнопку добавления шины б/у в корзину. При этом оставить возможность редактировать фотку и цену б/у и новой шины в админке.

Прошу в откликах указывать сроки выполнения задачи и стоимость ваших услуг.