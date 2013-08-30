Нужна визитка для психолога Пример визитки здесь: http://частныйпсихолог.рф/ БЮДЖЕТ 100 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые, Фрилансеры
Требуется разработка страницы онлайн голосования с админ панелью для вывода результатов голосования и установки дополнительных данных.
Дизайн страницы имеется:
Требуемый функционал:
- вывод номинаций и номинантов
- голосование через социальные сети вконтакте и фейсбук
- возможность управление дополнительной информации на страницы
- настройка баннерной системы
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