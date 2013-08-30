Разработка страницы онлайн голосования

требуется разработать сайт с медиа-контентом. Сайт будет разработан на Битрикс, поэтому требование к Исполнителю, чтобы опыт работы с битрикс был обязательно, причем, не на "Вы" проект нужно реализовать к 25 сентября. За каждый день просрочки предусматривается штраф. Верстка ...