Разработка сайта под ключ joomla

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется разработка сайта под ключ joomla

Дизайн шаблоновый

- нужно подключить видео и фото галерею

- контактную форму

- добавить языки

одно требование — не пропадать и тем более не закончив проект!

Людям с такими привычками просьба не писать!!!

Жду ваших предложений и ориентировочных цен.

P.s.

Интересует постоянное сотрудничество по joomla и virtuemart!

Joomla
10 лет назад
webitcms
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание и обслуживание сайта знакомств

    $2500

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка страницы онлайн голосования

    $450

    Уважаемые, Фрилансеры Требуется разработка страницы онлайн голосования с админ панелью для вывода результатов голосования и установки дополнительных данных. Дизайн страницы имеется: Требуемый функционал: - вывод номинаций и номинантов - голосование через социальные сети вконтакте и ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта с медиа-контентом

    $500

    требуется разработать сайт с медиа-контентом. Сайт будет разработан на Битрикс, поэтому требование к Исполнителю, чтобы опыт работы с битрикс был обязательно, причем, не на "Вы" проект нужно реализовать к 25 сентября. За каждый день просрочки предусматривается штраф. Верстка ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт.

    $1000

    Требуется сделать сайт в соответствии с тех.заданием. Образец дизайна в аттаче. Весь дизайн уже готов. Какая цмс я не определился еще тч предлагайте. Пожалуйста пишите сроки выполнения и условия оплаты.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать интернет-магазин на новой CMS под ключ

    Добрый день! Необходимо создать интернет магазин под ключ посвященный чешской посуде и люстрам. Главная задача заключается в том, что сам сайт должен быть реализован на новой системе управления GOORU CMS, копию которой предоставим.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание ТЗ на разработку сайта

    $50

    Нужно написать ТЗ для разработки сайта (ориентируемся на сайт конкурента). Движок будет самописным (адекватной CMS для наших целей не нашли). На выходе, хотелось бы получить что-то, хотя бы не хуже по качеству, чем это: http://g.ua/WKfj Предлагайте ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • MP3 сайт. Источник VK API

    $100

    Нужно сделать мп3 сайт, который берёт песни с vk api на немецком языке (с переводом помогу). Таких сайтов полно в сети и даже есть готовые скрипты. Примеры http://download-song.ru/ http://zvukoff.ru/ http://muzo4ka.com/

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад