ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется разработка сайта под ключ joomla
Дизайн шаблоновый
- нужно подключить видео и фото галерею
- контактную форму
- добавить языки
одно требование — не пропадать и тем более не закончив проект!
Людям с такими привычками просьба не писать!!!
Жду ваших предложений и ориентировочных цен.
P.s.
Интересует постоянное сотрудничество по joomla и virtuemart!
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